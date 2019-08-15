امانة بغداد تعلن عدد العوائل التي استقبلتها حدائقها ومتنزهاتها خلال العيد

اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن عدد العوائل التي استقبلتها حدائقها ومتنزهاتها خلال العيد، مؤكدة انه تم تهيئة اكثر من 100 حديقة ومتنزه لهذا الغرض.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحدائق والمتنزهات استقبلت الاف العوائل خلال ايّام العيد"، موضحة أنه "تم تهيئة اكثر من 100 حديقة ومتنزه انتشرت في عموم مدينة بغداد عدا المتنزهات الكبيرة كمتنزه الزوراء و 14 تموز والصقلاوية وأبو نؤاس والعطيفية وغيرها من المتنزهات التي أصبحت متنفساً للعوائل خلال الأعياد والمناسبات على وجه الخصوص".

وأضافت أنه "خلال ايّام العيد تضمنت ايضا الاستمرار باعمال رفع النفايات وكنس وغسل الشوارع بالاضافة الى نشر الامانة لمتابعيها لدعم الجهد الخدمي في مختلف القواطع البلدية لتلافي التقصير او التلكؤات"، مشيرة الى أن "الدخول الى كل متنزهات الامانة كان مجانياً".