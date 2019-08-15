بالوثيقة.. المجمع الفقهي يطالب الحكومة باجراء تحقيق علني بشأن جثث بابل

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طالب المجمع الفقهي العراقي، الخميس، الحكومة باجراء تحقيق علني بشأن الجثث التي تم العثور عليها في بابل، كما طالب بالكشف عن مرتكبي هذه الجرائم.
وجاء في نص وثيقة للمجمع تلقت الخليج 365 نسخة منها، "نطالب الحكومة باجراء تحقيق علني وعاجل يضم نخبة من المختصين بشأن دفن جثث ضحايا جرف الصخر".
وطالب المجمع في الوثيقة ايضا بـ"الكشف عمن ارتكب هذه الجرائم المروعة ضد المواطنين والتعرف على هوية اصحاب الجثث بالطرق الحديثة".
وكان تحالف القوى العراقية وعدد من النواب قد اصدروا الاثنين الماضي، بيانات صحفية، بشأن العثور على "120 جثة"، مطالبين الحكومة بإصدار قرار بإعادة فتح هذه المقابر والسماح لذوي المغدورين للتعرف على جثث أبنائهم.
واصدر نواب عن محافظة بابل، اول امس الثلاثاء، بيانا حول الانباء التي تحدثت عن العثور على جثث مجهولة في المحافظة، مؤكدين أن عدد الجثث المجهولة 31 جثة وليس كما نشر بأنها 120، مشيرين الى أن جميع تلك الجثث متراكمة منذ عام 2016.
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