ثلاثة محترفين يلتحقون بالنوارس في المغرب

وقال الناطق الرسمي باسم النادي، عبد الرحمن رشيد في حديث لـ الخليج 365، إن "وفد الزوراء متواجد حالياً في مطار دبي استعداداً للتوجه الى المغرب من اجل خوض الدور التأهيلي للدور الـ32 من البطولة العربية".واوضح أن "الوفد الذي ترأسه فلاح حسن، ضم 19 لاعباً بالاضافة الى عبد الكريم عبد الرزاق مدير الفريق وعبد الرحمن رشيد المنسق الاعلامي للفريق وحكيم شاكر وحيدر عبد الامير وصفاء عدنان مساعدين وعامر عبدالوهاب مدرب الحراس وداود سليم معالج ومحمد علي اكبر وامير عبد الكاظم اداريين".

واضاف أن "ثلاثة محترفين سينضمون الى صفوف الزوراء خلال تواجده في المغرب وهم كل من المحترف النيجري سلمون ويليام والمدافع الارجنتيني فابريسيو اورتيز، بالاضافة إلى محترف من ساحل العاج".



وأوقعت قرعة بطولة "كأس محمد السادس" للاندية العربية، الزوراء العراقي، وبطل الصومال، واتحاد طنجة المغربي، والرفاع البحريني في المجموعة الأولى من الملحق المؤهل للدور الـ32 من البطولة.