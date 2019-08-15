اتحاد الكرة يوضح حقيقة استقالة عدد من اعضائه

وكان بهروز دزهبود، وكيل اعمال كاتانيتش، اعلن نهاية مشوار موكله مع المنتخب الوطني، لكن رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود، اكد ان الاتحاد لم يصدر اي قرار رسمي بهذا الشأن.

وقال الزاملي في حديث لـ الخليج 365، إن "الاخبار التي انتشرت عن استقالة عدد من اعضاء اتحاد الكرة، عارية عن الصحة وهي مجرد ضغط من بعض وسائل الاعلام على خلفية انتشار انباء اقالة كاتانيتش".



واوضح أن "اتحاد الكرة لم يصدر اي قرار رسمي بخصوص اقالة كاتانيتش، حيث سيعقد اجتماعاً يوم الاثنين المقبل من اجل مناقشة مستقبل المدرب وما يخدم الكرة العراقية".

وفيما يخص اصداء تنظيم بطولة غرب آسيا، أكد الزاملي، أن "الاتحاد تلقى رسائل ايجابية من جميع الدول المشاركة في بطولة غرب آسيا، وكذلك وصلتنا اصداء ايجابية من فيفا لاسميا ما يخص موضوع رفع الحظر عن الملاعب العراقية".