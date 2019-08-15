بالصور.. ما خلفه حريق المحال التجارية شمالي بغداد

تنشر الخليج 365، صوراً لما خلفه الحريق الذي اندلع في محال تجارية شمالي بغداد. وكان مصدر في الشرطة افاد، اليوم الخميس، باندلاع حريق بعدد من المحال التجارية في سوق ٤٠٠٠ ضمن منطقة الشعب شمالي بغداد.

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