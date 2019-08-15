الحوثيون يعلنون إطلاق سبعة صواريخ على 'تجمعات' للجيش السعودي

أعلن مصدر عسكري بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الخميس، عن إطلاق 7 صواريخ "زلزال1 على تجمعات للجيش السعودي قبالة منفذ علب وفي مجازة الغربية بعسير جنوب السعودية.
وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله"، نقلا عن المصدر العسكري، إنه: "قتل وجرح أعداد كبيرة من أفراد الجيش السعودي إثر الضربات الصاروخية".
ونقل المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على حسابه في "تويتر"، عن مصدر في وحدة القناصة التابعة للجماعة، قوله إن "مقاتلي "أنصار الله" قنصوا خلال اليومين الماضيين 22 عسكريا يمنيا بينهم قيادات قبالة جبل قيس في محور جيزان.
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