نجم العراق: مدرب آخر يطرد قبل التصفيات.. كيف سنواكب الكرة الحديثة؟

2019-08-15 | 18:36
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اكد نجم المنتخب الوطني ونادي كلومبوس كرو الاميركي، جستن ميرام، أن ثمانية مدربين تغيروا منذ انضمامي الى صفوف اسود الرافدين، متسائلاً: كيف سنواكب الكرة الحديثة؟.
وذكر ميرام عبر حسابه الرسمي على "تويتر" "8 مدربين تغيروا منذ ان التحقت بالمنتخب الوطني في 2014، كيف تتوقعون ان نتطور و ناخذ مجموعة لاعبينا الموهوبين للقمة مع عدم الاستمرارية؟ كيف سنواكب الكرة الحديثة بعدم الاستقرار؟ مدرب اخر يتم طرده قبل أسابيع من التصفيات! لماذا؟".
ولم يتمكن ميرام من الانضمام لرفاقه ببطولة غرب آسيا، كون البطولة لم تكن ضمن ايام "فيفا" ولم يسمح فريقه اتلانتا يونايتد، للاعب بالالتحاق بالاسود.
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