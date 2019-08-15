الاحتلال يفرض قيودا على دخول المسجد الأقصى

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داوود عبدالرؤوف - رام اللهالخميس 2019/8/15 09:35 م بتوقيت أبوظبي
مصلون يؤدون صلاة المغرب عند باب الأسباط بعد منعهم من الدخول للأقصى
أعادت شرطة الاحتلال الإسرائيلي فتح بوابات المسجد الأقصى، الخميس، لكن بقيود شملت السماح فقط لمن هم فوق سن 50 عاما وموظفي الأوقاف الإسلامية بدخوله.
وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لـ"العين الإخبارية": "أعادت شرطة الاحتلال فتح معظم بوابات المسجد الأقصى، وسمحت لموظفي الأوقاف ولمن هم فوق الخمسين عاما بالدخول".
وكانت شرطة الاحتلال أغلقت أبواب المسجد وأخرجت المصلين بعد طعن شرطي إسرائيلي قرب إحدى بوابات المسجد، واستمر الإغلاق أكثر من ساعة.
وأشار الدبس إلى أن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى، وطلبت من المصلين الموجودين فيه الخروج.
وشوهدت الشرطة الإسرائيلية وهي تمنع الشبان الفلسطينيين من دخول المسجد.
وصدرت نداءات عبر شبكات التواصل الاجتماعي للفلسطينيين في القدس لأداء الصلوات على أبواب المسجد حتى تعيد شرطة الاحتلال فتح أبواب المسجد.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس، وذلك على خلفية عملية الطعن التي شهدتها المدنية في وقت سابق.
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