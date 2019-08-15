استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين برصاص الاحتلال في القدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني، وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل أحد أبواب المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس.

وأصدرت الوزارة بيانا، الخميس، جاء فيه: "إن مواطنا استشهد، وأصيب اثنان في القدس؛ أحدهما بحالة متوسطة، والآخر لم تحدد طبيعة إصابته حتى اللحظة".

وكانت قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على شابين بدعوى تنفيذهما عملية طعن، وأصابت حارسا من حراس المسجد الأقصى المبارك، بعدما اقتحمته وأجبرت الموجودين به على إخلائه.

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وقالت سلطات الاحتلال إن "شرطيا أصيب بعملية طعن في البلدة القديمة بالقدس، والهجوم وقع في منطقة باب السلسلة بمدينة القدس القديمة، والشرطة أطلقت النار على المشتبه بهما".

وأعادت شرطة الاحتلال الإسرائيلي فتح بوابات المسجد الأقصى، ولكن بقيود شملت السماح فقط لمن هم فوق سن 50 عاما وموظفي الأوقاف الإسلامية بدخوله، بعد إغلاقه لنحو ساعة.

وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، لـ"العين الإخبارية": "أعادت شرطة الاحتلال فتح معظم بوابات المسجد الأقصى، وسمحت لموظفي الأوقاف ولمن هم فوق الخمسين عاما بالدخول".