إزالة قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية بالكرملين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية، الخميس، أن السلطات الروسية أزالت قنبلة غير منفجرة ترجع إلى الحرب العالمية الثانية من الكرملين في قلب موسكو.

والكرملين، الذي يعني "الحصن"، هو المقر الرئيسي للسلطة السياسية في روسيا ومقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين.

وقصفت القوات الألمانية النازية المدينة خلال معركة موسكو 1941-1942، التي انتهت بانتصار حاسم للاتحاد السوفيتي آنذاك، الأمر الذي حول مسار الحرب.

وتم اكتشاف القنبلة على عمق كبير أسفل الكرملين خلال تنقيب عن الآثار.