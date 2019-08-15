الجيش السوري يقترب من مدينة خان شيخون الاستراتيجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجحت قوات الجيش السوري، الخميس، في السيطرة على عدة قرى بمحافظة إدلب التي يسيطر عليها إرهابيون، واقترابها من مدينة خان شيخون الاستراتيجية.



وتتقدم قوات الجيش السوري ميدانياً منذ 3 أيام، وباتت على مسافة 3 كيلومترات من خان شيخون من الجهة الشمالية الغربية، وذلك بعدما سيطرت الخميس الماضي على 5 قرى قريبة منها، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتقع مدينة خان شيخون على طريق سريع رئيسي يمر بإدلب ويربط بين دمشق وحلب.

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وأوضح المرصد أن "هدف التقدم هو محاصرة خان شيخون والوصول إلى الطريق السريع".

وأسفرت المعارك التي دارت في جنوب إدلب ليل أمس الأربعاء، عن مقتل 20 من قوات الجيش السوري مقابل مقتل 24 إرهابيا.

ومنذ نهاية أبريل/نيسان الماضي أوقعت الاشتباكات 1300 قتيل من صفوف التنظيمات الإرهابية، بحسب المرصد.