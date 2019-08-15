سفير إيران في لندن: أمريكا فشلت في منع الإفراج عن ناقلة النفط

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ناقلة النفط الإيرانية جريس 1 في منطقة جبل طارق يوم 13 أغسطس 2019 اتهم السفير الإيراني في لندن الولايات المتحدة ببذل جهود مستميتة لمنع سلطات جبل طارق من الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية جريس 1 مضيفا أن الجهود الأمريكية باءت بالفشل. وقال السفير حميد بعيدي نجاد في تعليق بالفارسية على تويتر ”بذلت أمريكا محاولات مستميتة لمنع الإفراج عن الناقلة في اللحظات الأخيرة لكنها منيت بهزيمة نكراء“. وأضاف ”كل التحضيرات استكملت لإبحار السفينة وستغادر جبل طارق قريبا“.

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