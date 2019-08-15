الان تتابع الاحتلال يقتل فلسطينيين اثنين في القدس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قتلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين في القدس بزعم تنفيذهما عملية طعن. واقتحمت القوات مساء اليوم الخميس، الحرم القدسي وأخرجت المصلين والموجودين داخله بالقوة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن تعزيزات إسرائيلية وصلت للمسجد الأقصى بالتزامن مع إخلائه من المصلين عقب إغلاق جميع أبوابه وسط دعوات مقدسية لأداء صلاة المغرب عند الأبواب لمواجهة الاحتلال، وذلك وفق وكالة “شهاب” الفلسطينية. Advertisements وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال بدأت في فتح أبواب المسجد الاقصى للمصلين الذين تزيد أعمارهم عن الـ 50 عاما فقط.

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