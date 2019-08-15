انتصار جديد للجمهورية الإسلامية.. الإفراج عن الناقلة الإيرانية في جيل طارق (صورة)

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
افرجت السلطات في جبل طارق اليوم الخميس عن ناقلة النفط الايرانية غريس _ 1 .
واكد مراقبون أن مغادرة الناقلة لمياه جبل طارق يعد تتويج للديبلوماسية الايرانية أمام القرصنة السياسية البريطانية التي سرقت الناقلة في مياه دولية ضاربة بعرض الحائط كل المعايير والقوانين الدولية.
معتبرين ان الافراج عن الناقلة الايرانية هو اذعان لمنطق قوة ايران وموقفها على الساحة الدولية.
من جانبه قال مساعد الشؤون البحرية في منظمة الموانئ البحرية الايرانية بأن الجمهورية الاسلامية تمكنت من إطلاق سراح قبطان الناقلة الايرانية غريس 1 وطاقمها قبيل مغادرتها مياه جبل طارق وأن وجهة الناقلة بعد اطلاق سراحها هي باتجاه البحر الابيض المتوسط .
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