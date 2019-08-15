بولتون يحذر الصين من أسلوب ردّها على الاحتجاجات في هونغ كونغ

حذّر مستشار الأمن القومي الأميركي ​جون بولتون​، ​الصين​ من مغبة خلق ساحة تيان انمين "جديدة" في ردّها على ال​احتجاجات​ المؤيدة للديموقراطية في ​هونغ كونغ​.

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "فويس أوف ​أميركا​" الإخبارية، لفت بولتون الى ان "على الصينيين أن يدرسوا بحذر شديد الخطوات التي يتّخذونها لأن الأميركيين يتذكّرون ساحة تيان انمين، يتذكّرون صورة الرجل الواقف أمام رتل الدبابات".

وكانت القوات الصينية قمعت بعنف المحتجين في ساحة تيان انمين في عام 1989 ولا تزال صورة الرجل الواقف أمام رتل الدبابات شاخصة في الأذهان.

واكد بولتون ان "سيكون من الخطأ خلق ذكريات جديدة كتلك في هونغ كونغ".

وينظّم المتظاهرون في هونغ كونغ احتجاجات منذ عشرة أسابيع للمطالبة بحريات أكبر وسط مخاوف من أن فكرة التدخل المباشر في الأزمة واردة بالنسبة لبكين.