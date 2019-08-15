الحوثيون: إطلاق 7 صواريخ على تجمعات للجيش السعودي

نقلت وكالة "​سبوتنيك​" الروسية عن مصدر عسكري بجماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) "إطلاق 7 ​صواريخ​ "​زلزال​ 1" على تجمعات للجيش السعودي قبالة منفذ علب وفي مجازة الغربية بعسير جنوب السعودية".

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