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ممثلو الطاقة الذرية في مصر يفحصون شحنات القمح القادمة من روسيا

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أعلنت ​وزارة الزراعة​ المصرية ان ممثلي ​الطاقة الذرية​ في مصر يتواجدون في الموانئ لفحص شحنات ​القمح​ القادمة من ​روسيا​، وذلك بعد الانفجار الذي وقع شمال روسيا. وكشف رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة المصرية، أحمد العطار، إنه جرى تشديد الإجراءات الاحترازية في الموانئ حول استيراد القمح من روسيا، وتمثل في فحص السلع الزراعية المقبلة للتأكد من خلوها من أي إشعاع ذري أو نووي ناتج عن الانفجار الذي حدث مؤخرا.

وأضاف العطار أنه جرت أيضا مخاطبة مسؤولي التمثيل التجاري في روسيا، للتأكد مما إذا كان القمح المستورد من هناك يأتي من مناطق طالها الإشعاع أم لا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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