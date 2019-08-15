رايتس ووتش ندّدت بالانتهاكات بحق الإثيوبيين على طريق الهجرة إلى الخليج

نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير الخميس بالانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون الإثيوبيون إلى السعودية، من مخاطر الرحلة عبر البحر الأحمر و"الاستغلال والتعذيب" في اليمن إلى احتجازهم في ظروف "مسيئة" في السعودية وصولا إلى طردهم من المملكة.
واستند التقرير إلى شهادات مهاجرين إثيوبيين طردوا من السعودية فوثق تعرض هؤلاء للاستغلال والعنف والإتجار بالبشر منذ بداية رحلتهم عبر البحر الأحمر وخليج عدن، للوصول إلى السعودية.
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