رايتس ووتش ندّدت بالانتهاكات بحق الإثيوبيين على طريق الهجرة إلى الخليج

نددت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​" في ​تقرير​ الخميس بالانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون الإثيوبيون إلى ​السعودية​، من مخاطر الرحلة عبر ​البحر الأحمر​ و"الاستغلال والتعذيب" في ​اليمن​ إلى احتجازهم في ظروف "مسيئة" في السعودية وصولا إلى طردهم من المملكة.

واستند التقرير إلى شهادات مهاجرين إثيوبيين طردوا من السعودية فوثق تعرض هؤلاء للاستغلال و​العنف​ والإتجار بالبشر منذ بداية رحلتهم عبر البحر الأحمر وخليج عدن، للوصول إلى السعودية.