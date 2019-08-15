عز الدين: نحن في بلد قراره مستقل وأهله هم الذين يتوافقون في إدارة شؤونه

أكد مرشح "حزب الله" للانتخابات الفرعية في دائرة صور الشيخ حسن عزالدين ان "هذا مقعد شيعي و"حزب الله وحركة" أمل اتفقا عليه وأخذاه في الانتخابات النيابية الأخيرة ، وهذا الثنائي معني بالانتخابات في مقابل اي اسنان اعلن عن ترشحه للمقعد".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح عز الدين "اننا في حزب الله نمثل توجهات الحزب والقيادة، ولا شك ان النائب السابق نواف الموسوي من الأخوة المتمرسين في السياسة، ولم يخرج عن الاطار الذي يمثله الحزب".
وأكد أن "لا احد يستطيع ان يوافق على العقوبات الاميركية ونحن في بلد قراره مستقل وأهله هم الذين يتوافقون في إدارة شؤونه".
وأشار عز الدين الى ان "حق المرأة مصان بإعتبارها انها ممن يمارس دوره في المجتمع وبالتأكيد نحن ننادي دائما بإنصاف المرأة".
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