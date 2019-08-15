أشار النائب جميل السيد، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "في مثل هذا اليوم من العام 2006، إنقشع غبار حرب تموز عن هزيمة نكراء لإسرائيل على أيدي المقاومة".
وأوضح أنه "اليوم لم يتغيّر شيء، سوى أن الحرب نفسها إستمرّت بأشكال أخرى من سوريا إلى إيران وما بينهما، والهدف تصفية قضية فلسطين، لكن حساب الحقل لم يطابق حساب البيدر، والدليل، تحرير ناقلة نفط".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد: من 2006 حتى اليوم حساب الحقل لم يطابق حساب البيدر والدليل تحرير ناقلة نفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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