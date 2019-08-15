السيد: من 2006 حتى اليوم حساب الحقل لم يطابق حساب البيدر والدليل تحرير ناقلة نفط

أشار النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "في مثل هذا اليوم من العام 2006، إنقشع غبار ​حرب تموز​ عن هزيمة نكراء ل​إسرائيل​ على أيدي المقاومة".

وأوضح أنه "اليوم لم يتغيّر شيء، سوى أن الحرب نفسها إستمرّت بأشكال أخرى من سوريا إلى إيران وما بينهما، والهدف تصفية قضية فلسطين، لكن حساب الحقل لم يطابق حساب البيدر، والدليل، تحرير ناقلة نفط".