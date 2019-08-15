زار النائب ​علي بزي​، بلدة حاروف معزيا بالطفل الشهيد ​علي عباس​ معتوق الذي استشهد بانفجار ​قنبلة​ عنقودية في محيط منزله في بلدة تول. وذكّر بزي بأن "​إسرائيل​ زرعت ملايين القنابل العنقودية وحقول ​الألغام​ في القرى والبلدات ال​لبنان​ية، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية"، ناشد "​المجتمع الدولي​ والمنظمات الدولية، مساعدة لبنان في تفكيك ونزع هذه الحقول من الألغام والقنابل، وتطبيق كل القرارات الدولية بهذا الشأن على إسرائيل التي تعتبر نفسها استثناء في هذا المجال".

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كانت هذه تفاصيل خبر بزي: إسرائيل زرعت ملايين القنابل والألغام ونناشد المجتمع الدولي المساعدة في تفكيكها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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