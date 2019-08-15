إخماد حريق في وادي لامارتين أتى على أشجار مثمرة وحرجية

ذكرت معلومات صحافية أن حريقا اندلع في وادي لامارتين، بين بلدتي رأس المتن والهلالية في منطقة وعرة يصعب الوصول إليها، لعدم وجود طرق زراعية، لكن عناصر الدفاع المدني تمكنوا بالتعاون مع الجيش وأهالي المنطقة، من إخماده، خصوصا بعدما أرسل الجيش طوافة خاصة بإطفاء الحرائق. وقد التهمت النيران مساحات من الأشجار الحرجية والمثمرة والأراضي الزراعية.
وكان عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، قد تابع الموضوع لحظة بلحظة، واتصل بقيادة الجيش التي أرسلت الطوافة، مما ساهم بإخماد الحريق، بالإضافة الى الجهود الكبيرة من عناصر الدفاع المدني والأهالي.
ونوه أهالي البلدتين بما قام به أبو الحسن من جهود كبيرة مع المعنيين، وكذلك عناصر الدفاع المدني، منعا لامتداد الحريق الى مناطق أخرى. وناشدوا المعنيين الإسراع بشق الطرق الزراعية داخل الأحراج، وإنشاء جهاز مراقبة الحرائق، الذي يساهم في الإبلاغ عن الحرائق لإخمادها، قبل توسعها وإنتشارها.
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