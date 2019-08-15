أبو الحسن: لقاء جنبلاط عون سيحصل بعد عودة جنبلاط من السفر

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​ أن "لقاء رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط و​رئيس الجمهورية​ ميشال عون سيحصل بعد عودة جنبلاط من السفر ووفد من "اللقاء الديمقراطي" سيزور عون السبت المقبل"، مشيراً الى أن "الأجواء في الجبل طبيعية وزيارتنا الى ​بيت الدين​ تكمل هذا المشهد".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح أبو الحسن أنه "دائما رئيس الجمهورية مرحب فيه الجبل و​الشوف​ وهو رئيس البلاد وهذه الزيارة تأتي بعد المصلحة التي حصلت في ​بعبدا​".