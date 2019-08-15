أبو الحسن: لقاء جنبلاط عون سيحصل بعد عودة جنبلاط من السفر

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن "لقاء رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس الجمهورية ميشال عون سيحصل بعد عودة جنبلاط من السفر ووفد من "اللقاء الديمقراطي" سيزور عون السبت المقبل"، مشيراً الى أن "الأجواء في الجبل طبيعية وزيارتنا الى بيت الدين تكمل هذا المشهد".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح أبو الحسن أنه "دائما رئيس الجمهورية مرحب فيه الجبل والشوف وهو رئيس البلاد وهذه الزيارة تأتي بعد المصلحة التي حصلت في بعبدا".
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