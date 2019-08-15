روكز: التوقيع على الطعن بالموازنة لا يحرجني امام تكتل لبنان القوي

أكّد عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​شامل روكز​، "ان الطعن الذي قدّم ببعض مواد ​الموازنة​، بالمادتين 47 و 82، وقام بالتوقيع عليه، لا يحرجه سياسيا مع تكتل لبنان القوي"، موضحا في حديث تلفزيوني، ان "انا ادافع عن حقوق العسكريين ونحن عصبنا في التكتل عسكري،" مشددا على ان "انا عشت حياة عسكرية طويلة وانا اعيش جو ​المؤسسة العسكرية​ واعرف اهميتاها والعسكريون ضحّوا بما فيه الكفاية في حياتهم، وشهدوا إصابات، وهم عليهم التضحية اما نحن فمنّا الوفاء".

وأكّد روكز "ان بات المطلوب من غير العسكر تقديم التضحيات في وطن شهد حروبا كبيرة"، لافتا الى ان "الأسس التي تبنى عليها ​الدولة​ هي المؤسسة العسكرية و​القضاء​، واذا سقطت إحدى هاتين الدعامتين، سقطت الدولة."