مصادر LBC: الحريري مصر على أخذ تطمينات اقتصادية من الأميركيين

أكدت مصادر قناة "LBC" أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ مصر على أخذ تطمينات اقتصادية من الأميركيين قبل تصنيف "ستاندرز أند بورز" عبر مشاريع "سيدر" وغيرها".

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