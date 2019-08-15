أشار وزير المالية علي حسن خليل إلى أننا "مرتاحون للنتيجة الرسمية لتقييم لبنان للمرحلة من قبل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لاغراض ضريبية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي صنفت لبنان بالملتزم، عن الفترة من 1/1/2015 و31/12/2017".
وأوضح أن "الفضل في النتيجة المرضية للتصنيف بالملتزم يعود إلى الجهود التي قام بها لبنان ووزارة المالية في اتخاذ ما يلزم ليكون لبنان مواكبا للمعايير الدولية للتعاون المالي ومركزا ماليا موثوقا به".
كانت هذه تفاصيل خبر خليل: مرتاحون للنتيجة الرسمية لتقييم لبنان للمرحلة من قبل المنتدى العالمي للشفافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.