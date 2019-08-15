خليل: مرتاحون للنتيجة الرسمية لتقييم لبنان للمرحلة من قبل المنتدى العالمي للشفافية

أشار وزير المالية ​علي حسن خليل​ إلى أننا "مرتاحون للنتيجة الرسمية لتقييم لبنان للمرحلة من قبل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لاغراض ضريبية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي صنفت لبنان بالملتزم، عن الفترة من 1/1/2015 و31/12/2017".

وأوضح أن "الفضل في النتيجة المرضية للتصنيف بالملتزم يعود إلى الجهود التي قام بها لبنان و​وزارة المالية​ في اتخاذ ما يلزم ليكون لبنان مواكبا للمعايير الدولية للتعاون المالي ومركزا ماليا موثوقا به".