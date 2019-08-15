أعلنت ​وزارة المالية​ عن صدور النتيجة الرسمية لتقييم ​لبنان​ من قبل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لاغراض ضريبية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي حصل في باريس خلال شهر حزيران ٢٠١٩ عن طلبات المعلومات للاغراض الضريبية عن الفترة الممتدة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢.١٧/١٢/٣١، حيث صنف لبنان كملتزم الى حد كبير بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات، موضحة أن الفضل يعود لجهود وزارة المالية التي عملت على اتخاذ كل ما يلزم لكي يكون لبنان دائماً مواكباً للمعايير الدولية للتعاون المالي، الامر الذي يؤكد ان لبنان كان ولا يزال مركزاً مالياً موثوق به.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المالية: تصنيف لبنان كملتزم إلى حد كبير بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات للاغراض الضربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.