طعن رجل أمام الداخلية البريطانية

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي واتساب

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب

إضغط هنا للإشتراك



نصر المجالي: قالت الشرطة البريطانية إنها لا تستبعد شبهة الإرهاب بعد تعرض رجل للطعن بسكين قرب مقر وزارة الداخلية ظهر يوم الخميس، وتم على الفور اعتقال شخص للاشتباه بتورطه في الهجوم.

وتُظهر الصور الدرامية الضحية وهو في الستينيات من العمر، والدماء تغطي اجزاء من من وجهه، وشوهد وهو بصحبة رجال الشرطة والمسعفين الذين هرعوا الى مكان الحادث نحو الساعة الواحدة بعد الظهر.

وألقت شرطة سكوتلاند يارد القبض على رجل يبلغ من العمر 29 عامًا للاشتباه في تورطه بالحادث وحيازة جهاز بخاخ CS.

Advertisements

وقالت الشرطة إنها لا تستبعد الإرهاب كدافع، بعد تقارير غير مؤكدة تفيد بأن الضحية كان موظفًا مستهدفًا بسبب ارتدائه لزي يحمل شعار وزارة الداخلية. لكنها أكدت أن التحقيقات جارية.

ويأتي الحادث ذلك بعد أيام قليلة من قيام وزيرة الداخلية بريتي باتل ، التي لديها مكتب في المبنى ، بمنح الشرطة سلطات متزايدة للتوقف والتفتيش وسط وباء الجريمة السكين.

وشوهدت في موقع الحادث أشياء من بينها جهاز رش "الدفاع عن النفس"، وقطع من النقود المعدنية ، وتذكرة قطار من لندن إلى بيرمنغهام، ومفاتيح ، وورقة إيصال وبطاقة أويستر (سفر).

