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ذكرت صحيفة واشنطن بوست في وقت متأخر ليل الأربعاء أن تشريح جثة المليونير الأمريكي جيفري إيبستين كشف عن كسور في عدد من عظام الرقبة.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على نتائج تشريح الجثة أن مثل هذه الكسور يمكن أن تحدث للأشخاص الذين يشنقون أنفسهم. لكن الصحيفة أشارت إلى أن مثل هذه الكسور يمكن أن تحدث أيضا للأشخاص الذين يتعرضون للخنق.
وكان إيبستين، هو مليونير مدان بارتكاب جرائم جنسية، يواجه عددا كبيرا من تهم الاتجار بالجنس. وعُثر عليه ميتا في سجن بمدينة نيويورك يوم السبت.
وفجر انتحاره، موجة هائلة من التكهنات ونظريات المؤامرة، التي حيكت كلها حول فكرة فضيحة أمريكية هائلة كان يجب تجنبها بإسكات الرجل إلى الأبد، وحماية أسماء وشخصيات بارزة من التورط في القضية الشائكة التي سيزيد من تعقيدها هذا الموت المفاجئ.
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تشريح جثة إيبستين يكشف عن ملابسات جديدة في قضية وفاته
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متابعو قضية إيبستين استغربوا كيف للرجل الذي حاول الانتحار قبل أسابيع، حيث وجد في الثالث والعشرين من يوليو/ تموز فاقدا الوعي في زنزانته وعلى رقبته جروح تشير إلى محاولة انتحار، أن يترك بهذه البساطة لمصيره الذي قرره هو دون رقابة كافية وفاعلة.
وحسب نيويورك تايمز فإن حراسه من المفترض أن يلقوا نظرة فاحصة عليه في زنزانته كل ثلاثين دقيقة، إلا أن هذا لم يحصل ليلة الوفاة.
كما أن محاولته الأولى وضعته تحت برنامج رقابي صارم لتجنب الانتحار مع متابعة نفسية يومية إلا أن هذا البرنامج تم إيقافه بعد ستة أيام لأسباب غير معروفة. © متوفر بواسطة Euronews SA رويترز جيفري إبستين رويترز
وأعلنت وزارة العدل الأميركية أنها فرضت عقوبات في سجن مانهاتن بعد الكشف عن "مخالفات خطيرة" على إثر وفاة إيبستين بهذا السجن، موضحة أن الإجراءات تشمل مدير السجن الذي تم نقله موقتا ووقف اثنين من الموظفين آخرين عن العمل.
وقالت الناطقة باسم وزارة العدل كيري كوبيك في بيان إن "وزير العدل أمر اليوم إدارة السجون بنقل مدير المركز الإصلاحي "ميتروبوليتان كوريكشنال سنتر"... بانتظار نتائج التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) والمفتش العام".شاهد: فيديو من العام 1992 يجمع ترامب برجل أعمال متهم بجرائم جنسية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.