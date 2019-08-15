تشريح جثة إيبستين يكشف عن ملابسات جديدة في قضية وفاته

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

ذكرت صحيفة واشنطن بوست في وقت متأخر ليل الأربعاء أن تشريح جثة المليونير الأمريكي جيفري إيبستين كشف عن كسور في عدد من عظام الرقبة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على نتائج تشريح الجثة أن مثل هذه الكسور يمكن أن تحدث للأشخاص الذين يشنقون أنفسهم. لكن الصحيفة أشارت إلى أن مثل هذه الكسور يمكن أن تحدث أيضا للأشخاص الذين يتعرضون للخنق.

وكان إيبستين، هو مليونير مدان بارتكاب جرائم جنسية، يواجه عددا كبيرا من تهم الاتجار بالجنس. وعُثر عليه ميتا في سجن بمدينة نيويورك يوم السبت.

وفجر انتحاره، موجة هائلة من التكهنات ونظريات المؤامرة، التي حيكت كلها حول فكرة فضيحة أمريكية هائلة كان يجب تجنبها بإسكات الرجل إلى الأبد، وحماية أسماء وشخصيات بارزة من التورط في القضية الشائكة التي سيزيد من تعقيدها هذا الموت المفاجئ.

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هل يتحمل سجن منهاتن مسؤولية موت إيبستين؟

متابعو قضية إيبستين استغربوا كيف للرجل الذي حاول الانتحار قبل أسابيع، حيث وجد في الثالث والعشرين من يوليو/ تموز فاقدا الوعي في زنزانته وعلى رقبته جروح تشير إلى محاولة انتحار، أن يترك بهذه البساطة لمصيره الذي قرره هو دون رقابة كافية وفاعلة.

وحسب نيويورك تايمز فإن حراسه من المفترض أن يلقوا نظرة فاحصة عليه في زنزانته كل ثلاثين دقيقة، إلا أن هذا لم يحصل ليلة الوفاة.

كما أن محاولته الأولى وضعته تحت برنامج رقابي صارم لتجنب الانتحار مع متابعة نفسية يومية إلا أن هذا البرنامج تم إيقافه بعد ستة أيام لأسباب غير معروفة. © متوفر بواسطة Euronews SA رويترز جيفري إبستين رويترز

وأعلنت وزارة العدل الأميركية أنها فرضت عقوبات في سجن مانهاتن بعد الكشف عن "مخالفات خطيرة" على إثر وفاة إيبستين بهذا السجن، موضحة أن الإجراءات تشمل مدير السجن الذي تم نقله موقتا ووقف اثنين من الموظفين آخرين عن العمل.

وقالت الناطقة باسم وزارة العدل كيري كوبيك في بيان إن "وزير العدل أمر اليوم إدارة السجون بنقل مدير المركز الإصلاحي "ميتروبوليتان كوريكشنال سنتر"... بانتظار نتائج التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) والمفتش العام".شاهد: فيديو من العام 1992 يجمع ترامب برجل أعمال متهم بجرائم جنسية