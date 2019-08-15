السودان.. "الحرية والتغيير" يبحث ترشيحات مجلس السيادة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab قوى الحرية والتغيير تبحث مرشحيها لمجلس السيادة (أرشيف)

وقالت مصادر لسكاي نيوز عربية إن المجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير، الذي يضم روساء الأحزاب وممثلي الكتل سينظر أيضا في تسمية رئيس القضاء والنائب العام.

وكانت لجان في قوى الحرية والتغيير قد فرغت مساء الأربعاء من إعداد القائمة النهائية لمرشحي مجلس السيادة ومنصب رئيس الوزراء.

ويتم تداول أسماء لمرشحين لمجلس السيادة، من بينهم الأكاديمية فدوى عبد الرحمن والباحث بابكر فيصل والناشط صديق تاور والقيادي بالحرية والتغيير طه عثمان إسحاق، بينما يتوقع اختيار العضو المدني الخامس في مجلس السيادة من حركة نداء السودان ويرجح أن يكون تحديدا من الجبهة الثورية.

ولا يزال عبد الله حمدوك أبرز المرشحين لتولي رئاسة الوزراء، بحسب مصادر متعددة.