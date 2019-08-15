خلال يوم.. مباحث التموين تضبط 471 قضية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 471 قضية تموينية متنوعة، أبرزها، ضبط 4 قضايا أسطوانات بوتاجاز، و2 قضية مواد بترولية، و11 قضية دقيق مدعم، ضبط خلالها 4.500 طن دقيق، و83 قضية في مجال مخالفات المخابز.

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كما تم ضبط 3 قضايا في مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضبط خلالها 1.500 طن سكر، و900 عبوة زيت.

وتم ضبط 11 قضية في مجال الغش الغذائي وغير الغذائي، و307 قضية في مجال "المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم وجود تراخيص"، و37 قضية في مجال اللحوم، ضبط خلالها 1.175 طن، و11 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، وقضية في مجال حيازة الألعاب النارية.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.