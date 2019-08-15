محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيديو، يُبرز جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال حملاتها الأمنية بمحيط النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ومصايف المحافظات الساحلية لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب ورواد هذه الأندية وحفظ الأمن بمحيط تلك الأندية. وأسفرت الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية والتي جري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها للعرض على النيابات المختصة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الداخلية تُطهر محيط الأندية الرياضية من تجار السموم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.