في الجزائر أيضا / قطع للطرقات.. اعتصامات وغلق لمقرات إدارية و احتجاجات بعدة ولايات بسبب أزمة المياه

تواصلت الاحتجاجات على أزمة مياه الشرب في عدة ولايات جزائرية .

و بحسب صحيفة " الشروق " الجزائرية اليوم الخميس 15 أوت 2019 نزل مواطنون إلى الشارع، للتعبير عن غضبهم حيال السلطات المحلية التي عجزت عن ضمان التزود بهذه المادة الحيوية، في ظرف يزداد فيه الطلب عليها، بحكم تزامن الانقطاعات والتذبذب في التوزيع مع عيد الأضحى، وموجة حر شديدة اجتاحت أغلب جهات الوطن.

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وأثار تزامن اندلاع “أزمة العطش”، مع عيد الأضحى، بالجهات ، تساؤلات مواطنين حول “المبرّر التقني”، لانقطاع التيار الكهربائي، بينما من المفروض أن كلّ السدود وخزانات الماء تتوفر على مولدات كهربائية احتياطية؟.

وكيف يحدث الانقطاع بهذه الحدة عبر عديد الولايات في نفس التوقيت، المصادف لذروة الطلب على هذه المادة الحيوية؟ وما هو محلّ مسؤولي القطاع وكذا الجماعات المحلية، من إعراب هكذا أزمات طارئة؟