روسيا وفنزويلا توقعان اتفاقية بشأن الزيارات المتبادلة للسفن العسكرية

وقع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ونظيره الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، اليوم الخميس، اتفاقية بشأن السماح بزيارات متبادلة للسفن العسكرية لموانئ البلدين.
وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية أن الاتفاقية تم التوقيع عليها في اجتماع بموسكو بين وزيري دفاع البلدين، مشيرة إلى شويجو ولوبيزناقشا التعاون في المجالين العسكري والفني والوضع في فنزويلا.
وأكد شويجو، خلال اللقاء، دعم روسيا لمساعي فنزويلا مواصلة سياستها الخارجية المستقلة والتصدي للمحاولات الأمريكية لتغيير حكومتها المنتخبة شرعيا.
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