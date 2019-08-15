الوساطة والحوار الوطني بالجزائر تجتمع بوفد من الاتحاد الطلابي الحر

عقدت هيئة الوساطة والحوار الوطني بالجزائر اليوم الخميس اجتماعا بالجزائر العاصمة مع وفد من الاتحاد العام الطلابي الحر الذي أكد موقفه الراسخ من جدوى الحوار.
وقال بيان للهيئة اليوم إن اللقاء حضره المنسق العام للهيئة كريم يونس ووفد من الاتحاد العام الطلابي الحر برئاسة أمينه العام صلاح الدين دواجي،حيث طالب الاتحاد بضرورة التعجيل بجلسات الحوار مع مختلف الناشطين في الحراك والشركاء السياسيين وإدراج الشباب في الحياة السياسية للحوار.
يذكر أن الهيئة أعلنت عن أنها ستشكل يوم السبت المقبل لجنتها الاستشارية .
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