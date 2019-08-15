الجيش السوداني: القوات المسلحة عصية على محاولات التشكيك

أكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشتركة للجيش السوداني أن القوات المسلحة ظلت عصية على كل من أراد بها سوءا، ومن أرادوا التشكيك في قدراتها.
وقال رئيس أركان الجيش السوداني، في كلمة بمناسبة احتفال القوات المسلحة بعيدها الخامس والستين، "نبارك لأبنائنا في القوات المسلحة ونهنئ الشعب السوداني بعيد الأضحى والاتفاق الذي وقع أخيرا وما نحن بصدد توقيعه في الأيام المقبلة"، فيإشارة إلى توقيع المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير" الإعلان الدستوري السبت المقبل.
وأكد أن القوات المسلحة ظلت عبر تاريخها وفية لوطنها وشعبها ولأبنائها وواجبها، مضيفا: "اُبتليت القوات المسلحة خلال تاريخها ابتلاءات كثيرة، لكن ظلت محصنة بتاريخها وقيمها وأدائها وواجباتها".
القوات المسلحة هو بقاء للسودان وشعبه ودولته.
وأعرب عن أمله في أن يصل السودان إلى بر الأمان، مشددا على أن بقاء
من جانبه، قال الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان رئيس أركان القوات البرية إن القوات المسلحة ظلت قومية ومتماسكة تمثل بوتقة لوحدة الشعب السوداني، تنصهر فيها كل قبائل الشعب.
وأكد أن القوات المسلحة ظلت حريصة على حماية العرض والأرض، لافتا إلى أن الجيش السوداني ظل وفيا لوطنه وشعبه.
وتحتفل القوات المسلحة السودانية بعيدها في 14 أغسطس من كل عام، تخليدا لذكرى استلام الفريق أركان حرب أحمد محمد قيادة الجيش السوداني من القيادة البريطانية في 14 أغسطس عام 1954.
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