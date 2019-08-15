وزير العدل الجزائري يوقف قاضيين عن العمل وينهي مهام وكيل نيابة

قرر وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، وقف قاضيين عن العمل أحدهما بمحكمة "الحراش" والثاني بمجلس قضاء "تيارت"، إضافة إلى إنهاء مهام وكيل نيابة لدى محكمة تلمسان.

وذكر بيان لوزارة العدل الجزائرية اليوم الخميس "أنه عملا بأحكام المادة 65 من القانون الأساسي للقضاء

التي تخول لوزير العدل صلاحية توقيف أي قاض عن مزاولة عمله القضائي بعد إجراء تحقيق أولي وإخطار المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء في حالة ارتكابه خطأ جسيما لا يسمح ببقائه في منصبه، قرر وزير العدل توقيف قاضيين عن العمل أحدهما بمحكمة الحراش بسبب الإخلال بواجب التحفظ وانتحال هوية الغير والثاني بمجلس قضاء تيارت من أجل إساءة استغلال الوظيفة والقيام بتصرفات تمس بسمعة القضاء".



وأضاف البيان أن وزير العدل قرر إنهاء مهام وكيل الجمهورية بمحكمة تلمسان بسبب سوء استغلال الوظيفة والخرق العمدي للإجراءات القانونية مع إحالة ملفه للتحقيق.