أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، عن إنهاء مهام غزالي زوبير من منصب مكلف بمهمة بالرئاسة. وذكرت الرئاسة الجزائرية - في بيان اليوم الخميس - "أنه تم اليوم إنهاء مهام غزالي زوبير المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية".

ولم يذكر البيان أسباب إقالة غزالي زوبير. - "أنه تم اليوم إنهاء مهام غزالي زوبير المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية".ولم يذكر البيان أسباب إقالة غزالي زوبير.

يذكر أن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح أقال - منذ توليه مهام منصبه في 9 أبريل الماضي - عددا من المسؤولين بمؤسسة الرئاسة في عدة قطاعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الجزائرية تعلن إنهاء مهام أحد مسؤوليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.