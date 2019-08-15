الإفراج عن ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق بعد احتجازها أكثر من شهر

قضت المحكمة العليا في جبل طارق اليوم الخميس بالإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" والتي احتجزت منذ مطلع الشهر الماضي بسبب الاشتباه في تهريبها النفط إلى سوريا.
وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أنالمحكمة رفضت الدعوة المقدمة في الدقيقة الأخيرة من قبل واشنطن لمصادرة ناقلة النفط الإيرانية.
من اليوم أن وزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب من أجل منع إطلاق سراح ناقلة النفط الإيرانية (جريس 1).
يذكر أن متحدثا باسم المدعي العام في جبل طارق أعلن في وقت سابق
وكان من المقرر أن تصدر المحكمة صباح اليوم حكما ما إذا كان سيتم إطلاق سراح الناقلة من عدمه، إلا أنه تم تأجيل صدور الحكم بسبب الطلب الأمريكي.
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