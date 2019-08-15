في خطوة أزعجت بروكسل وكييف.. روسيا تعرض تقديم المواطنة لثلاثة ملايين أوكراني

عرضت موسكو اليوم الخميس، المواطنة لنحو ثلاثة ملايين أوكراني من المناطق التي مزقتها الحرب بالقرب من الحدود الروسية، في خطوة أزعجت بالفعل كييف والاتحاد الأوروبي.

وأقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البرنامج العام الجاري، لتسريع عملية منح المواطنة لسكان منطقتي دونيتسك ولوهانسك، حيث نشأ تمرد إنفصالي موالي لروسيا منذ نصف عقد.

وأدانت كييف والاتحاد الأوروبي البرنامج كوسيلة لامتصاص المدنيين من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا من خلال جماعات متمردة موالية لها.

وكانت روسيا منحت حق مواطنة مماثل لسكان منطقة القرم الأوكرانية سابقاً، بعدما ضمت المنطقة في 2014.

وقالت رئيسة إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية، فالينتينا كازاكوفا، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية "تاس"، إن "العدد الإجمالي للأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة (من العرض) يبلغ نحو ثلاثة ملايين مواطن أوكراني".

ولم يتم حصر هذا العدد في السابق.

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واندلع الصراع بين المتمردين والجيش الأوكراني، في أوائل 2014 بعدما أطاحت أوكرانيا برئيسها الموالي لروسيا في تحول سياسي باتجاه الغرب. وقتل نحو 13 ألف شخص في الصراع، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وفي حين أن بوتين مثل المتمردين في محادثات السلام الدولية، فإن حكومته تنفي أي تورط مباشر في الصراع. وتتهم أوكرانيا روسيا بالغزو.

وهددت أوكرانيا بسحب جنسيتها من هؤلاء الذين يحصلون على جوازات السفر الروسية عبر البرنامج.

ودعماً لأوكرانيا، هدد الاتحاد الأوروبي بعدم الاعتراف بجوازات السفر الروسية التي يتم الحصول عليها من خلال ما تصفه بوسيلة غير قانونية.