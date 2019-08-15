باكستان تعلن مقتل 3 من جنودها في اشتباك عبر الحدود بكشمير

قالت باكستان اليوم الخميس، إن ثلاثة من جنودها قتلوا في تبادل لإطلاق النار عبر الحدود مع الهند، في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، لكن الهند نفت مقتل خمسة من قواتها في الاشتباك.

وقال الميجر جنرال آصف غفور المتحدث الرئيسي باسم القوات المسلحة الباكستانية على "تويتر"، إن ثلاثة جنود باكستانيين وخمسة جنود هنود قتلوا، بعدما بدأت القوات الهندية إطلاق النار بمحاذاة الحدود المتنازع عليها المعروفة بخط المراقبة. وأضاف أن "تبادل إطلاق النار مستمر بشكل متقطع".

ونفى متحدث باسم الجيش الهندي ذلك. وقال: "لا قتلى. هذا الادعاء باطل".

وقال الجيش الهندي في بيان، إن باكستان انتهكت وقف إطلاق النار بين البلدين بدءا من السابعة صباحاً تقريباً بالتوقيت المحلي.

ويأتي التصعيد في وقت يشهد توتراً شديداً بين الجارتين النوويتين، بعدما ألغت الهند الوضع الخاص بالشطر الذي تديره من إقليم كشمير الذي تقطنه أغلبية مسلمة، ما أثار غضب باكستان التي تطالب أيضاً بالسيادة على المنطقة.