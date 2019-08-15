رئيس الوزراء الإيطالي: 6 دول أوروبية عرضت استقبال مهاجري سفينة "أوبن آرمز"

صرح رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بأن هناك ست دول أوروبية عرضت استقبال المهاجرين الذين بقوا على متن سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" في عرض البحر المتوسط، لما يصل إلى أسبوعين.

وكتب رئيس الوزراء الإيطالي في رسالة إلى وزير الداخلية اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، نشرت على موقع "فيسبوك"، إن فرنسا وألمانيا ورومانيا والبرتغال وإسبانيا ولوكسمبورج، أعربوا عن استعدادهم لتقديم المساعدة.

وكان لدى كونتي بعض الكلمات القاسية على نحو غير معتاد لسالفيني، الذي يركز في كلماته على الهجرة، أكثر من اللازم، ويقصر المشكلة على "الموانئ المغلقة"، وكل ذلك ليسجل نقاطاً سياسية.

وقال كونتي: "إذا كنا نريد بالفعل حماية المصالح الوطنية، فإننا لا يمكننا أن نقصر أنفسنا على تمثيل مواقف للعناد المطلق".