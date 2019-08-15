كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية اليمنية تعلق عمل مكتبها في عدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الخميس، تعليق عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، بسبب موقفها الرافض للمجلس الانتقالي في عدن.

وقالت في بيان صحفي، إنها "تأسف أن تعلن تعليق عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن، باستثناء الأعمال الخدمية التي تمس مباشرة مصالح المواطنين، وذلك اعتباراً من اليوم".

وأضاف البيان "ستقوم وزارة الخارجية بالإعلان عن استئناف عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن، بعد عودة الأوضاع إلى طبيعتها".

وذكر البيان، أن "وزارة الخارجية ستعلن عن أي إجراءات جديدة وفقاً للمستجدات".