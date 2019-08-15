ظريف يتهم أمريكا بـ"محاولة قرصنة" الناقلة الإيرانية

اتهم وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، بمحاولة القرصنة لمنع إطلاق جبل طارق ناقلة نفط إيرانية.

وقررت حكومة جبل طارق اليوم الخميس الإفراج عن "جريس1"، المحتجز خارج الأراضي البريطانية في الخارج منذ ستة أسابيع.

لكنها قالت إن وزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب الاستيلاء على الناقلة المحتجزة للاشتباه في تهريبها للنفط إلى سوريا في خرق لعقوبات الاتحاد الأوروبي، حسب "رويترز".

وقال محمد جواد ظريف، "حاولت الولايات المتحدة استغلال النظام القانوني لسرقة ممتلكاتنا في أعالي البحار". "تشير محاولة القرصنة هذه إلى ازدراء مسؤولو ترامب للقانون".