كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يعتبر سماح إسرائيل بدخول النائبتين الأمريكيتين "ضعف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إسرائيل ستظهر ضعفاً شديداً، في حال سماحها بدخول نائبتين أمريكيتين مسلمتين ومؤيدتين للفلسطينيين، تعتزمان زيارة الأراضي الفلسطينية.

وقال الرئيس الأمريكي، عبر موقع "تويتر"، إن رشيدة طليب النائبة الأمريكية من أصل فلسطيني، وزميلتها الهان عمر تكرهان إسرائيل وكل اليهود، وليس بالإمكان قول شيء أو فعل شيء لتغيير رأيهما.

وأعلن مسؤول أمريكي في وقت سابق أنّ إسرائيل تنوي منع زيارة النائبتين لتعبيرهما عن دعمهما لحركة مقاطعة الدولة العبرية.