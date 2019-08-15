السفير الإيراني بلندن: أمريكا فشلت في منع الإفراج عن الناقلة الإيرانية

وقرر رئيس حكومة جبل طارق رفع التحفظ على الناقلة الإيرانية "جريس 1" والسماح لها بالإبحار.

ومن جانبه أكد السفير الإيراني في لندن الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة منذ أكثر من شهر في جبل طارق.

وذكرت صحيفة "جبل طارق كرونيكل" أن منطقة جبل طارق أفرجت عن الناقلة الإيرانية "غريس 1".

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وقالت الصحيفة "السلطات في جبل طارق أفرجت عن الناقلة الإيرانية الضخمة غريس 1 التي احتجزت في الرابع من يوليو للاشتباه في نقلها 2.1 مليون برميل من النفط الخام لسوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي".

وقال كبير قضاة المحكمة العليا في جبل طارق، انتوني دادلي، إن المحكمة لم تتلق أي طلب أمريكي.

وقال متحدث باسم الناقلة "ستينا إمبيرو" التي احتجزتها إيران الشهر الماضي إن الموقف لا يزال كما هو بشأن الناقلة وإن الشركة المالكة لا تزال تنتظر المزيد من التطورات بين المملكة المتحدة وإيران.