كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يقترح على الرئيس الصيني لقاء متظاهري هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويبدو أن ترامب يوضح تغريدة كتبها الأربعاء حول شي والعلاقات التجارية وهونغ كونغ أنهاها بعبارة "اجتماع شخصي؟" فهمها البعض على أنها عرض للقاء الرئيس الصيني.
وتردد ترامب في انتقاد الموقف الصيني من هونغ كونغ، وقال إنه "يعتبر الاضطرابات شأناً داخلياً لبكين، وركز على المفاوضات لحل الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين".
وكتب ترامب في تغريدة الأربعاء "بالطبع الصين ترغب في التوصل إلى اتفاق. ليعملوا بشكل إنساني في هونغ كونغ أولاً".
ولكن مسؤولين في وزارة الخارجية ومسؤولين أمريكين كبارا دافعا عن الاحتجاجات وطالبوا بكين باحترام الحكم الذاتي للمنطقة.
وتأتي الدعوة للقاء شي بالنشطاء فيما تحتشد القوات الصينية في مدينة شينزين على الحدود مع هونج كونج.