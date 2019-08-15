كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة القتلى انفجار صهريج الوقود في تنزانيا لـ85 شخصاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول إقليمي، اليوم الخميس، إن عدد القتلى في انفجار صهريج وقود في نهاية الأسبوع في شرق تنزانيا ارتفع إلى 85 شخصا.

واشتعلت النيران في الناقلة يوم السبت بينما تجمعت الحشود لسحب البنزين من السيارة في موروجورو، على بعد حوالي 125 ميلًا (200 كم) غرب العاصمة التجارية، دار السلام. أفاد المسؤولون الحكوميون في البداية عن 60 حالة وفاة على الأقل.

وقال ستيفن كيبوي المفوض الاقليمي لموروجورو لرويترز عبر الهاتف "عدد القتلى الرسمي الآن يبلغ 85... هناك 17 ضحية لحادث اصابات بحروق مقبولة هنا في المستشفى الاقليمي وهم في حالة مستقرة."

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وقال المفوض إن أكثر من 20 ناجًا آخرين يتلقون رعاية طبية في أكبر مستشفى إحالة في البلاد في دار السلام.

وقال مسؤولون إن بعض الأقارب اضطروا إلى استخدام اختبارات الحمض النووي لتحديد الجثث المحروقة التي يتعذر التعرف عليها.

ودعا رئيس الوزراء يوم الأحد إلى إجراء تحقيق رسمي في استجابة الوكالات الحكومية للكارثة.