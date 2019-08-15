كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يحث إسرائيل لمنع زيارة مشرعتين بالكونجرس للبلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس دونالد ترامب، بأنه يجب علي إسرائيل أن تمنع عضوين ديمقراطيين أمريكيين من زيارة البلاد.

كان رئيس وزراء إسرائيل وكبار المسؤولين الآخرين يجتمعون لإعادة تقييم قرار السماح للنواب إلهان عمر من مينيسوتا ورشيدة طالب من ميشيغان بزيارة الأسبوع المقبل. تنتقد كلتاهما معاملة إسرائيل للفلسطينيين وتؤيدان مقاطعة إسرائيل.

غرد ترامب عبر حسابه علي تويتر اليوم الخميس، قائلا "سيظهر ذلك ضعفًا كبيرًا إذا سمحت إسرائيل" للأمريكيين بالزيارة، زاعمًا: "إنهم يكرهون إسرائيل وجميع الشعب اليهودي، ولا يوجد شيء يمكن قوله أو فعله لتغيير رأيهم".

أمضى ترامب أسابيع ينتقد الأعضاء الآن، بما في ذلك إرسال تغريدات عنصرية.

وكان السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، رون ديرمر، قد قال إن إسرائيل لن تمنع دخول أي عضو في الكونجرس.