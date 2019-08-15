23 مصابًا إثر هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد اصطدامها بسرب طيور

أعلنت السلطات الروسية إصابة 23 شخصًا بجروح في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إثر هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية بعد اصطدامها بسرب طيور.

وتسبب التصادم في تعطل المحركين، ما أجبر طاقم الطائرة على القيام بهبوط اضطراري على حقل ذرة، مع انطفاء الموتور وعدم نزول العجلات.

وتم نقل 23 مصابًا إلى المستشفيات بعد الحادث الذي وقع على مسافة كيلومتر واحد من مطار جوكوفسكي بموسكو، فيما لم يسفر الحادث عن سقوط قتلى.

وقالت شركة خطوط أورال الجوية الروسية المحلية، التي تشغل الطائرة، في بيان: «بفضل مهارة الطاقم وعملهم بصورة منسقة، تم الهبوط دون عواقب مأساوية».

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وكانت الطائرة، وهي من طراز «إيرباص 321»، في طريقها إلى مدينة سيمفيروبول بالقرم وعلى متنها 233 شخصًا.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو إجلاء الركاب من الطائرة بعد الهبوط وخروجهم من حقل الذرة سيرًا على الأقدام.

وكان أكثر من 40 شخصًا قد لقوا حتفهم قبل ثلاثة أشهر، عندما اشتعلت النيران في طائرة روسية تشغلها شركة «إيروفلوت» المملوكة للدولة أثناء هبوط اضطراري في مطار شيريميتيفو بموسكو.

وقال المحققون إن خزان وقود تلك الطائرة، وهي من طراز سوخوي سوبرجيت 100 انفجر أثناء الهبوط.